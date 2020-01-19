Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал свое выступление в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Спортсмен занял седьмое место, проиграв лидеру Александру Большунову 1 минуту 12 секунд.

Клэбо признал, что в целом доволен своим результатом, так как никогда не показывал лучшее время в «разделке» на 15 км. «Но по временному гандикапу нас просто разбили, больше ничего и не скажешь», — добавил норвежец, слова которого приводит TV2.

Лыжник отметил, что пропустил неделю тренировок и только недавно приступил к занятиям. Клэбо подчеркнул, что набирает форму, бегая гонки, и выразил уверенность в том, что пасьют получится захватывающим.

Напомним, гонка преследования в Нове Место состоится сегодня, 19 января, и начнется в 15:00. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.