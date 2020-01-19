На этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия) стартовала женская лыжная гонка преследования на 10 километров классическим стилем. Спортсменки вышли на дистанцию в 13:10 по московскому времени.

Первой на трассу вышла норвежка Тереза Йохауг, накануне одержавшая победу в гонке с раздельного старта. Со второй позиции на дистанцию отправилась россиянка Наталья Непряева, её отставание составляет 33 секунды. Спустя семь секунд после россиянки гонку начнет ещё одна норвежка Хейди Венг.

Сборную России также представят Анна Жеребятьева, Лидия Дуркина, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина и Нина Дуботолкина.

Напомним, также сегодня состоится мужская гонка преследования на 15 км «классикой», она начнется в 15:00 мск.