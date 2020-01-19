В Канаде завершился национальной чемпионат по фигурному катанию, победителем мужских соревнований стал Роман Садовский.

После короткой программы лидировал Киган Мессинг, однако после произвольной Садовский вышел на первое место с 260,57 балла. Вторым стал Нам Нгуен, набравший 243,51, Мессинг — третий (241,39).

В женском одиночном катании победу одержала Эмили Баусбак, её результат составил 175,54 балла. Серебряная медаль досталась Элисон Шумахер (168,94), бронзовая — Мэдлин Шизас (168,07).

В парном катании предсказуемую победу одержали Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, набравшие 215,67 балла по сумме двух прокатов. Эвелин Уолш и Трент Мишо стали вторыми (196,29), замкнули тройку лидеров Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (186,71).

В танцах на льду золотую медаль завоевали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, судьи поставили им 136,76 балла. Второе место заняли Марджори Лажуа и Захари Лага (121,66), третье — Кэролайн Сусиc и Шейн Фирус (114,46).