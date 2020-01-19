Российская лыжница Елена Устюгова (в девичестве Соболева), супруга партнера по сборной Сергея Устюгова, поделилась эмоциями после рождения дочери Киры. Девочка появилась на свет 17 января 2020 года.

«Они даже не подозревают, как нам с тобою повезло! Тем временем, пошёл 2ой день самого счастливого и запредельного путешествия в моей жизни», — написала Устюгова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Сергей Устюгов пропускает этап Кубка мира в чешском Нове Место, гонки проходят 18 и 19 января. Ранее спортсмен заявил, что намерен выступить на следующем этапе в немецком Оберстдорфе.

Для того, чтобы не пропустить рождение ребенка, Устюгов мог отказаться от участия в многодневке «Тур де Ски», однако он пробежал все гонки и занял итоговое второе место, уступив лишь соотечественнику Александру Большунову.