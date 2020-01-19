Президент UFC Дэна Уайт заявил, ирландец Конор Макгрегор проведет поединок против Тони Фергюсона в том случае, если Хабиб Нурмагомедов потерпит поражение от американца.

«Что будет с планами Макгрегора в случае поражения Нурмагомедова? Он встретится с Фергюсоном. Конор хочет вернуть титул чемпиона», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 246.

Турнир состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 января мск. В главном поединке встречались Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой ирландца. Он появился в октагоне впервые с октября 2018-го года, а победил первый раз с ноября 2016-го.

Для Серроне поражение стало третьим кряду, после боя его доставили в больницу. Однако американец заверил, что не собирается завершать карьеру.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон проведут бой 18 апреля 2020 года.