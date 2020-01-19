Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз удивил биатлонных болельщиков. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал видео из уборной спортивного комплекса в Рупольдинге (Германия), где на данный момент проходит пятый этап Кубка мира.

Журналист продемонстрировал писсуары, на задних стенках которых изображены биатлонные стрелковые установки. Центральная мишень окрашена в черный по аналогии с промахом на рубеже.

«Какая незадача, в рупольдингском туалете ты всегда уходишь на штрафной круг. Всегда незакрытая мишень. А может, ещё кто-нибудь палит по твоей», — прокомментировал увиденное Губерниев.

Напомним, сегодня в рамках этапа в Рупольдинге состоятся мужская и женская гонки преследования. Спортсменки выйдут на старт в 14:15 по московскому времени, спортсмены — в 16:30. Сборная России не завоевала ни одной медали в рамках этапа.