Шестикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии, который стартует 20 января.

По мнению Макинроя, на турнире может произойти прорыв молодого поколения теннисистов.

«Я могу представить в этом качестве несколько ребят. Конечно же, Циципаса, который совершил прорыв в прошлом году, поэтому, по моему мнению, у него есть шанс. Если посмотреть на него и Медведева, то это две самые очевидные кандидатуры», — заявил Макинрой.

Он также выделил канадца Дениса Шаповалова и россиянина Андрея Рублева, который выиграл два турнира подряд и вошел в топ-20. Что касается Карена Хачанова, Макинрой считает, что россиянин сделал шаг назад и потерял уверенность в игре.

Напомним, в основной сетке Australian Open Россию представят Медведев, Хачанов и Рублев, они проведут первые матчи 21 января. Евгений Донской проиграл в финале квалификации.