Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в нескольких ледовых шоу в начале 2020 года.

1 февраля спортсменка выйдет на лёд в Доброгораде, где состоятся два показа шоу в один день — в 17:30 и 20:30 по московскому времени, там же выступит и Елизавета Туктамышева.

Также в феврале Загитова будет принимать участие в швейцарском туре шоу «Art on Ice». С 6 по 9 февраля она будет выступать в Цюрихе, 11 февраля — в Лозанне. 13 и 14 февраля состоятся выступления в Базеле, 15 и 16 февраля — в Давосе.

В конце марта фигуристка примет участие в показательных выступлениях сборной России. Мероприятие состоится в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» 29 марта. После этого Загитова отправится в Казань, где 31 марта выступит в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Аналогичное мероприятие состоится 3 апреля в Перми и 8-го — в Санкт-Петербурге.

С 10 по 12 апреля Алина будет принимать участие в шоу «Art on Ice» на Тайване.