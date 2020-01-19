Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Об этом сообщает пресс-служба лиги. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 6:4. Россиянин забросил 692-ю шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на девятое место в списке снайперов лиги. Он отыграл 23 минуты и 19 секунд, завершив матч с показателем полезности «+4».

Второй звездой дня стал нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз, который набрал 4 (2+2) очка в матче против «Торонто». Третьей звездой признан голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин, оформивший шат-аут в матче против «Нью-Джерси». Отразив 41 бросок по своим воротам, Мерзликин помог «Коламбусу» одержать разгромную победу со счетом 5:0.