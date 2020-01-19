Американский боец Дональд Серроне выписан из больницы, в которую был доставлен после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Как сообщает обозреватель ESPN Бретт Окамото, со спортсменом всё хорошо, сейчас он отдыхает со своей семьей.

Напомним, поединок завершился всего через 40 секунд после начала. Бой превратился в одностороннее избиение: Макгрегор с первых секунд пошел в атаку, провел несколько ударов и сбил оппонента с ног, а затем добил его. Рефери остановил бой и огласил победу Конора.

Несмотря на неудачу, Серроне сразу заявил, что не думает о завершении карьеры. Это поражение стало для него третьим кряду в UFC.

Конор одержал первую победу с 2016-го года. «Я вернулся, это отличное чувство», — сказал он после боя.