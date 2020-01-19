Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал неудовлетворительное выступление своих подопечных на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Он отметил, что говорить о системной проблеме нельзя, так как все биатлонистки готовились по-разному. Екатерина Юрлова-Перхт работала по своей программе из-за болезни, Ирина Старых была с командой на сборе, но занималась по своему направлению.

«Настолько сильное снижение результативности стало для нас неожиданностью, такое мы не могли прогнозировать — очень странные гонки», — заявил Норицын, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 19 января, в Рупольдинге состоится женская гонка преследования. Первой из россиянок на дистанцию уйдет Лариса Куклина под 36-м номером.