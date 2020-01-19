Президент UFC Дэна Уайт порассуждал рассказал о доходах российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова. По словам главы промоушена, состояние бойца превышает 50 миллионов долларов.

«Все говорят о деньгах Макгрегора, но Хабиб также очень богат. Я бы сказал, что его состояние переваливает за 50 млн долларов»,- заявил Уайт на пресс-конференции после окончания турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

Уайт подчеркнул, что если речь идет о возможном реванше с Конором Макгрегором, то деньги не имеют значения. «Нурмагомедов ненавидит Конора», — пояснил глава UFC.

Напомним, в активе Хабиба Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. В октябре 2018-го года он победил Макгрегора в титульном поединке. Последним соперником Хабиба стал американец Дастин Порье, бой завершился досрочной победой россиянина.

Макгрегор сегодня, 19 января, в бою с американцем Дональдом Серроне одержал первую с 2016-го года победу.