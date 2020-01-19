Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын считает, что не стоит оправдывать провал спортсменок плохой работой лыж.

«Лыжи? Команда жалуется. Я не хочу устраивать разборку, сваливать вину», — заявил Норицын, слова которого приводит сайт «Матч ТВ». Специалист подчеркнул, что у него есть статистические данные, согласно которым на одном и том же месте трассы в Рупольдинге некоторые биатлонистки проиграли по 7-8 секунд относительно своего прошлогоднего времени.

«Еще раз, мне не хочется уходить в тему лыж, это не должно быть единственным оправданием», — сказал Норицын. Он признал, что команда среагировала на новогодний сбор в Обертиллиахе хуже, чем предполагалось. Однако ехать в Австрию все равно стоило, уверен Норицын, так как высотные тренировки позволили продлить форму на весь сезон.