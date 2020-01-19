Французский теннисист Гаэль Монфис травмировал руку перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Сам спортсмен признался, что инцидент получился курьезным: он заработал повреждение, играя в компьютер.

«Я играл в спальне и в один из моментов от злости ударил кулаком по спинке кровати. Было бы правильным сделать паузу, но такой возможности у меня нет — приходится пока прикладывать лёд», — сказал Монфис, слова которого приводит AFP.

Француз добавил, что рука болит уже меньше, поэтому есть надежда полностью восстановиться к первому матчу. Монфис стартует на Australian Open поединком против представителя Китайского Тайбэя Лу Яньсюня.

Напомним, турнир будет проходить в период с 20 января по 2 февраля. Действующим чемпионом Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович.