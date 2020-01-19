Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров считает, что Дмитрий Малышко не должен был пропускать «Ижевскую винтовку».

«Он отказался от «Ижевской винтовки» – и зря. Во-первых, мы вообще-то все на работе, у нас есть договоры с ЦСП, где прописаны обязанности; обязанность спортсмена – соревноваться», — заявил Белозеров, слова которого приводит Sports.ru.

По мнению тренера, Малышко был в хорошем состоянии и мог претендовать на высокие места на «Ижевской винтовке». Он мог попасть в тройку призеров спринта, уверен специалист. Теперь чтобы попасть на чемпионат Европы, Малышко придется выступать в Рыбинске.

Напомним, на данный момент Малышко не входит ни в одну из российских команд — ни на Кубке мира, ни на Кубке IBU.