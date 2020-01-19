Боец UFC Нейт Диаз прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

По мнению Диаза, поединок оказался не совсем честным. «Всё это дерьмо полная подделка», — написал Диаз у себя в «Твиттере».

Напомним, Конору потребовалось всего 40 секунд, чтобы нокаутировать своего оппонента. С первых секунд боя он пошел в атаку, провел несколько серьезных ударов и сбил Серроне с ног. Рефери остановил поединок, когда ирландец превратил бой в одностороннее избиение.

Несмотря на неудачу, которая стала для Серроне третьей кряду, он не собирается завершать карьеру. После боя он был доставлен в больницу, однако вскоре его отпустили домой к семье.

Для Конора победа стала первой с ноября 2016 года. В своем предыдущем поединке, который состоялся больше года назад, он проиграл Хабибу Нурмагомедову.