В чешском Нове Место в рамках лыжного этапа Кубка мира завершилась женская гонка преследования на 10 километров классическим стилем. Уверенную победу с серьёзным отрывом одержала норвежка Тереза Йохауг.

Благодаря победе в «разделке» Йохауг начала пасьют первой и сохранила свою позицию до финиша. Второе место заняла россиянка Наталья Непряева. Незадолго до финиша она шла вместе с двумя норвежками — Хейди Венг и Инвгильд Флюгстад Остберг. Вовремя уйдя от соперниц, Непреява завершила гонку второй, уступив Йохауг 1:04,08 минуты.

Эстберг и Венг финишировали в одни ноги, проиграв лидеру 1:06 минуты.

Напомним, накануне Непряева стала обладательницей серебряной медали в гонке с раздельного старта на 10 км свободным стилем.