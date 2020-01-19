В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира началась женская гонка преследования. Спортсменки вышли на старт в 14:15 по московскому времени.

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Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами. Биатлонистки получили стартовые номера в соответствии с результатами спринта, состоявшегося в начале этапа.

Первой на дистанцию отправится норвежка Тириль Экхофф. Первой из россиянок стартует Лариса Куклина, получившая 36-й номер. Сразу за ней гонку начнет Екатерина Юрлова-Перхт. Также Россию представят Кристина Резцова и Ирина Старых. Светлана Миронова заняла 76-е место в спринте и не отобралась в пасьют.