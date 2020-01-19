Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от мужской гонки преследования, которая будет проходить в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.

Зайцева отметила, что высокая конкуренция у мужчин сделает гонку интересной. «В одной минуте находится 20 человек, все они могут претендовать на призовые места», — сказала экс-спортсменка, слова которой приводит «Рейтинг букмекеров».

По мнению Зайцевой, сильнее всех сейчас выглядят французы, поэтому они постараются уйти в отрыв. «Мой прогноз такой, что на подиум попадут Фуркад, Дестье и Кристиансен», — добавила бывшая биатлонистка.

Она также отметила, что в первую шестерку может попасть Арнд Пайффер, который хорошо отстрелялся на своих рубежах в эстафете. Зайцева не стала делать прогноз относительно выступления россиян.

Напомним, гонка состоится 19 января в 16:30, прямая трансляция будет доступна здесь. За Россию побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.