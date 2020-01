Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что видео её показательного номера собрало два миллиона просмотров на YouTube.

Об этом фигуристка рассказала в историях своего «Инстаграма». «2 million views», — написала Евгения.

Напомним, в нынешнем сезоне Медведева исполняла свой номер под песню Билли Айлиш «I don’t wanna be you any more». Спортсменка досрочно завершила сезон из-за неудачи на чемпионате России: за день до старта у неё сломался ботинок. Евгения приняла участие в короткой программе, туго перемотав конек скотчем. Однако на произвольную программу фигуристка не вышла, так как выступление в сломанном ботинке было бы очень травмоопасным.

После чемпионата России Медведева приняла участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», где исполнила роль Дороти.