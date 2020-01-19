Российская лыжница Наталья Непряева располагается на третьей строчке общего зачета Кубка мира. После удачного выступления в гонке преследования в чешском Нове Место она приблизилась ко второй позиции, до которой ей не хватает всего 13 очков.

Возглавляет генеральную классификацию норвежка Тереза Йохауг, в активе которой уже 1409 очков. Сегодня Йохауг упрочила свою позицию, выиграв классический пасьют. На второй строчке идет её соотечественница Хейди Венг, у которой 952 очка. Непряева замыкает первую тройку с 939 очками в активе.

Напомним, сегодня Непряева завоевала серебряную медаль гонки преследования. Накануне она также стала второй в гонке с раздельного старта на 10 км коньковым стилем, победу вновь одержала Йохауг. В дистанционном зачете Кубка мира тройка лидеров такая же, как в тотале: Йохауг, Венг и Непряева.