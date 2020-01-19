Сервисмен сборной России по биатлону Андрей Шатохин оценил состояние лыж перед стартом женской гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Шатохин отметил, что в Рупольдинге всю ночь шёл снег, нападало около 6 миллиметров осадков. Когда сервисеры начали раскатку, снег прекратился, но затем пошел снова, поэтому пришлось начинать работу сначала.

«После эстафеты мы общались со спортсменками, но пускай это останется внутри команды. Но вопрос решен», – заявил Шатохин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в гонке преследования принимают участие две россиянки. Под 36-м и 37-м номерами соответственно на старт вышли Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, также пасьют бегут Кристина Резцова и Ирина Старых.