В норвежском Лиллехаммере продолжается чемпионат Европы по санному спорту, который проходит в рамках этапа Кубка мира. Российский спортсмен Семён Павличенко стал обладателем серебряной награды.

Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер, показавший время 1 минута 37,737 секунды. Павличенко проиграл ему 0,174 секунды. Замкнул призовую тройку еще один россиянин Роман Репилов, его отставание составило 0,228 секунды.

Россиянин Александр Горбацевич занял пятое место (+0,660), Степан Федоров стал седьмым (+0,703), Максим Аравин — тринадцатым (+1,079).

Напомним, Павличенко является чемпионом мира 2015-го года в одиночных заездах и чемпионом мира-209 — в эстафете. Также в его активе пять золотых медалей чемпионатов Европы.