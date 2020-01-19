В Нове Место (Чехия) в рамках этапа Кубка мира по лыжам стартовала мужская гонка преследования на 15 километров классическим стилем. Спортсмены ушли на дистанцию в 15:00 по московскому времени.

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Первый стартовый номер достался Александру Большунову, который накануне одержал победу в коньковой гонке с раздельного старта. Вторым гонку начнет представитель Финляндии Ииво Нисканен, отставание которого на старте будет составлять 24 секунды. Третьим на дистанцию уйдет норвежец Шюр Рёте.

Ещё один норвежский лыжник Йоханнес Клэбо начнет пасьют с седьмой позиции, его отставание составит 1 минуту 12 секунд.

Российскую команду, помимо Большунова, представят Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Александр Бессмертных.