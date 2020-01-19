Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Она преодолела дистанцию 10 км с четырьмя огневыми рубежами за 34 минуты 8,7 секунды. На втором месте расположилась представительница Словакии Паулина Фиалкова, проигравшая лидеру 46,3 секунды. Замкнула тройку призеров шведка Ханна Оберг, она уступила Экхофф 55,1 секунды.

Солидное преимущество во времени позволило Экхофф финишировать с норвежским флагом в руках.

Россиянка Лариса Куклина допустила два промаха и заняла 19-е место, Ирина Старых поднялась с 60-й позиции на 27-ю. Кристина Резцова финишировала 34-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й.

Напомним, также сегодня состоится мужская гонка преследования, спортсмены выйдут на старт в 16:30 по московскому времени.