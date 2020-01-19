Российский биатлонист Евгений Гараничев может принять участие в эстафетной гонке на чемпионате мира 2020 года в Антхольце. Об этом сообщил старший тренер сборной России Сергей Белозеров.

«Мы рассчитываем на Гараничева в эстафете на чемпионате мира», — заявил Белозеров, слова которого приводит Sports.ru.

Напомним, в прошлом году на чемпионате мира в Эстерсунде Гараничев отказался от участия в эстафете. По мнению тренера, причиной такого решение послужила неуверенность команды в спортсмене, в то время как он сам не сомневался в своих силах.

«Сейчас ситуацию по нему я веду ровно. Сколько мы общаемся, мне нравится его состояние и настроение. Я рассчитываю на него на первом этапе», — подчеркнул Белозеров. Тренер отметил, что состав будет сформирован таким образом, чтобы на втором этапе оказался один из лидеров команды — либо Матвей Елисеев, либо Александр Логинов.