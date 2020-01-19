Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своих любимых книгах.

По словам футболиста, сейчас он открывает для себя Терри Пратчетта, хотя некоторые книги читал и раньше. Дзюба добавил, что хочет составить список из ста книг, которые необходимо прочитать.

«Соберу коллекцию из ста книг, которые нужно обязательно прочитать. В этом году попробую составить её», — заявил спортсмен пресс-службе «Зенита». Игрок добавил, что также начал составлять список сериалов, которые не смотрел, и крутых настольных игр.

Дзюба подчеркнул, что ему нравится фантастика и приключенческий жанр. По словам спортсмена, обязательно надо прочитать «Ведьмака», «Гарри Поттера» и «Властелина колец». Также Дзюба отметил «Шантарам», «Дракулу» и все произведения Джека Лондона и Вальтера Скотта.

«Лондон вообще мой любимый. У него всё — «Мартин Иден», «Белый клык». Это моя тематика», — сказал футболист.