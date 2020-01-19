Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Натальи Непряевой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Спортсменка заняла второе место, уступив лишь норвежке Терезе Йохауг.

«Трудно сказать, есть ли у Непряевой комплекс перед Йохауг. На сегодняшний день у норвежки нет конкуренток, даже Сергей Устюгов её побаивается», — заявил Бородавко, слова которого приводит РИА Новости.

Тренер подчеркнул, что среди остальных соперниц Непряева проявляет себя как одна из лучших лыжниц мира. Он уверен, что россиянка по делу стала второй в гонке в Нове Место, выдержав темп по ходу дистанции и обогнав норвежек Хейди Венг и Ингвильд Флюгстад Остберг на финише.

Напомним, на данный момент Непряева идет на третьем месте общего зачета, от второй строчки ее отделяют 13 очков.