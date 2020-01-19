Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза поделился ожиданиями от матча с ЦСКА, который состоится 20 января в рамках Единой Лиги ВТБ.

Тренер отметил, что «Зенит» будет встречаться с ЦСКА уже в третий раз в нынешнем сезоне. «Мы знаем, что соперник хочет диктовать свой ритм игры и отлично это делает. Возможно, никто в Европе не сможет остановить ЦСКА, если ЦСКА диктует свой ритм», — заявил Плаза, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Плаза напомнил, что «Зениту» уже удавалось победить ЦСКА, однако команде все равно придется плотно защищаться. Чтобы добиться успеха, петербуржцам придется делать сложные броски и подборы.

Напомним, игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена», команды выйдут на паркет в 20:00 по московскому времени.