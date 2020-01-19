Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).

Спортсмен преодолел дистанцию 15 километров классическим стилем за 37 минут 1,3 секунды. На второй строчке расположился норвежец Йоханнес Клэбо, проигравший россиянину 46,7 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один норвежский лыжник Симон Крюгер, его отставание составило 47,2 секунды.

Россиянин Андрей Мельниченко занял шестое место, Андрей Ларьков — 13-е. Артем Мальцев финишировал 14-м, Алексей Червоткин — 20-м, Александр Бессмертных — 23-м.

Напомним, также сегодня состоялась женская гонка преследования, победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Представительница России Наталья Непряева завоевала серебряную награду.