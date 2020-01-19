Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о победе Конора Макгрегора над Дональдом Серроне.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, это был очень хороший бой, но Макгрегор боится Ислама Махачева и не хочет с ним драться.

«Разве Серроне — соперник серьезным бойцам? Его избивали все за претендентские бои. Кто его не избивал? Что тут нового?» — задается вопросами отец Хабиба, слова которого приводит «Рен ТВ».

Он добавил, что говорил ранее о том, что Конор побьет Серроне на первой минуте.

Напомним, в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.