В матче 18-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» дома потерпел крупное поражение от «Гезтепе» со счетом 0:3.

В составе гостей по мячу забили Халил Акбунар с передачи Сонера Айдогду на 16-й минуте, Сердар Гюрлер на 36-й минуте и Сонер Айдогду с передачи Стефано Наполеони на второй добавленной к первому тайму минуте.

На 85-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален бразильский защитник «Антальяспора» Диего Анджело.

Отметим, российский защитник Федор Кудряшов провел дебютную встречу в составе «Антальяспора», сыграв полный матч.

После 18 матчей «Антальяспор» идет на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. «Гезтепе» располагается на восьмой позиции в чемпионате Турции с 26 баллами.