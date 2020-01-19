Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от гонки преследования в Рупольдинге.

По словам Куклиной, снег тяжелый, но ей было намного легче. Биатлонистка отметила, что первый круг ей дался тяжело, но с каждым кругом становилось легче. Россиянка рассказала, что у нее все хорошо с психологическим состоянием, так как спортсменку приехал поддержать муж, а после гонки подошел Норицын и сказал, на полтора-два дня Куклина забыла, что такое физическая нагрузка.

«Я не умею отдыхать. И я реально задумалась, когда я последний раз отдыхала. Я даже не смогла вспомнить. Полтора дня я вообще ничего не делала. Просто гуляла», — сказала Куклина, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лариса Куклина допустила два промаха и заняла 19-е место.