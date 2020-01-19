Московский «Спартак» отказал бразильскому «Сантосу» в аренде крайнего защитника Айртона.

Об этом сообщает Terra. По информации источника, красно-белые наотрез отказались отдавать игрока, несмотря на то, что «Сантос» был согласен выплачивать Айртону половину зарплаты.

Отметим, бразильский защитник стал футболистом московского «Спартака» прошлой зимой, когда перешел в стан красно-белых из бразильского «Флуминенсе». В нынешнем сезоне Айртон сыграл в российской премьер-лиге 17 матчей.

В данный момент московский «Спартак» идет на десятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 22 балла.

Ранее сообщалось, что Айртон Лукас был вызван в олимпийскую сборную Бразилии на Предолимпийский турнир, однако в московском клубе отказались его отпускать.