В матче 20-го тура итальянской Серии А «Милан» дома одержал победу над «Удинезе» со счетом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Анте Ребич, который отличился на 48-й минуте с передачи Андреа Конти и на 93-й минуте. Еще один гол забил Тео Эрнандес на 72-й минуте встречи.

У гостей отличились Йенс Ларсен на 6-й минуте и Кевин Лазанья с передачи Йенса Ларсена на 85-й минуте.

После 20 матчей команда Стефано Пиоли идет на восьмом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 28 очков. Подопечные Луки Готти занимают 13-ю строчку в итальянском чемпионате с 24 баллами.

Следующий матч «Милан» проведет проведет 24 января на выезде против «Брешии», «Удинезе» двумя днями позже в гостях встретится с «Пармой».