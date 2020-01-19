В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира завершилась мужская гонка преследования. Победу одержал француз Мартен Фуркад, который выиграл третью подряд гонку, упрочив тем самым лидерство в общем зачете.

Второе место занял его соотечественник, Кентен Фийон Майе, на третьем месте оказался норвежец Ветле-Сьястад Кристиансен.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место с двумя промахами. Другой россиянин, Евгений Гараничев, чисто отработал на всех рубежах, который занял 22-ю позицию.

Напомним, женский пасьют выиграла норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Лариса Куклина допустила два промаха и заняла 19-е место, Ирина Старых поднялась с 60-й позиции на 27-ю.