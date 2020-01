Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отправился в ночной клуб после победы над американцем Дональдом «Ковбоем» Серроне.

Видео с танцем Макгрегора опубликовано в Twitter портала MMAJunkie.

Rate @TheNotoriousMMA’s dance moves from his post-fight party dance moves at @EncoreBeachClub. 🕺#UFC246 pic.twitter.com/ZLyWqjn9qV

— MMA Junkie (@MMAjunkie) January 19, 2020