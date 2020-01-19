Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отправился в ночной клуб после победы над американцем Дональдом «Ковбоем» Серроне.
Видео с танцем Макгрегора опубликовано в Twitter портала MMAJunkie.
Rate @TheNotoriousMMA’s dance moves from his post-fight party dance moves at @EncoreBeachClub. 🕺#UFC246 pic.twitter.com/ZLyWqjn9qV
— MMA Junkie (@MMAjunkie) January 19, 2020
Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.
Для Конора эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он завоевал титул в легком весе, одолев Эдди Альвареса. Ирландец вышел в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го года.
Серроне проиграл третий поединок кряду, до этого он потерпел поражения от Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
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