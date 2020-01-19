Кудашов: Если бы главный приз был $1 млн — вы бы увидели другой хоккей

Главный тренер СКА и наставник сборной дивизиона Боброва Алексей Кудашов поделился мнением о полуфинале Матча звезд КХЛ.

По словам Кудашова, перед матчем в раздевалке больше говорил Дмитрий Федоров. Кудашов отметил, чувствуется, что у Федорова есть тренерский опыт, есть план на игру, все стратегические вещи продуманы.

Тренер считает, что этот формат Матча звезд гораздо интереснее, чем раньше, когда играли пять на пять, потому что три на три приходится бегать, это более активный хоккей. Кудашов добавил, что формат «легионеры против русских» уже был, и это не сильно отличалось.

«Если бы приз главной команде был как в НХЛ — один миллион долларов, вы бы увидели другой хоккей», — сказал Кудашов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в полуфинальном Матче звезд КХЛ в рамках Недели звезд хоккея сборная дивизиона Боброва одержала крупную победу над командой Чернышева со счетом 7:4.