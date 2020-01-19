Украинский телеканала Setanta Sport не показал поединок россиянина Алексея Олейника против американца Мориса Грина на турнире UFC 246.

Вместо поединка Олейника телеканал показывал повтор боя между Роксанн Моддафери и Мэйси Барбер

Отметим, за день до боя Олейник вышел на взвешивание в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

Напомним, Алексей Олейник одержал победу над представителем США Морисом Грином. Поединок завершился уже во втором раунде — после того, как российский боец провел болевой прием. Таким образом, Олейник одержал 58-ю победу в карьере при 13 поражениях и одной ничьей. 33-летний Грин проиграл в четвертый раз, также у него восемь побед в ММА.

В рамках турнира победу одержал еще один боец из России: Аскар Аскаров выиграл поединок с американцем Тимом Эллиотом.