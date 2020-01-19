Украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин поделился впечатлениями от перехода в испанский клуб.

Лунин рассказал, что считает «Овьедо» большим клубом, у которого есть много амбиций, чтобы вернуться в Примеру. Вратарь отметил, он хочет играть, потому что потерял некоторое время в карьере.

По словам Лунина, его цель – снова играть в «Реале», но сейчас он думает о том, что хочет сделать здесь. Украинец добавил, что Евро-2020 – еще одна его четкая цель.

«Я очень благодарен этому клубу за возможность продемонстрировать, чего я стою», — сказал Лунин, слова которого приводит официальный сайт «Овьедо».

Отметим, украинец, принадлежащий мадридскому «Реалу», начал сезон в «Вальядолиде», но сыграл за команду всего две встречи в Кубке Испании, не проведя в Ла Лиге ни одной игры. По этой причине «Реал» досрочно прекратил аренду.

«Овьедо», в данный момент выступающий в Сегунде, идет на 17-й строчке в турнирной таблице после 22 туров.