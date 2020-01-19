В матче 20-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» дома одержал крупную победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 3:0.

В составе хозяев по мячу забили Борха Иглесиас с передачи Серхио Каналеса на 27-й минуте, Хоакин с передачи Эмерсона на 44-й минуте и Серхио Каналес с передачи Андреса Гуардадо на пятой добавленной к основному времени минуте.

После 20 матчей команда Иманоля Альгуасиля идет на шестом месте в турнирной таблице испанского чемпионата, имея в активе 31 очко. Подопечные Хоана Франсеска Феррера занимают 11-ю строчку в таблице Примеры с 27 баллами.

Следующий матч «Бетис» проведет 23 января на выезде против «Райо Вальекано» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. «Реал Сосьедад» днем ранее примет «Эспаньол».