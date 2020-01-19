Бразильский боец Фабрисио Вердум вызвал на поединок россиянина Алексея Олейника.

Вердум поздравил Олейника и выразил к нему уважение, однако отметил, что считает свое джиу-джитсу лучше.

«Давай «потанцуем», ты можешь стать моим особым гостем для моего возвращения в UFC», — написал Вердум в своем Twitter.

Отметим, Вердум не выходил в октагон почти два года, последний поединок 42-летний бразилец провел 17 марта 2018, когда потерпел поражение от Александра Волкова нокаутом.

Напомним, на турнире UFC 246 Алексей Олейник одержал победу над представителем США Морисом Грином. Поединок завершился уже во втором раунде — после того, как российский боец провел болевой прием. Таким образом, Олейник одержал 58-ю победу в карьере при 13 поражениях и одной ничьей.