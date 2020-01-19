В рамках Матча звезд КХЛ прошла встреча за третье место, в которой сборная дивизиона Чернышева одержала победу по буллитам над командой Харламова со счетом 9:8.

В составе дивизиона Чернышева дубль оформил Кирилл Семенов, еще по шайбе забросили Брэндон Йип, Никита Сошников, Гинек Зогорна, Линус Умарк, Вячеслав Войнов и Адам Альмквист.

У дивизиона Харламова по дублю забили Павел Порядин и Найджел Доус. Также отличились Кристиан Хенкель, Никита Гончаров, Деннис Расмуссен и Лукаш Седлак.

Победный буллит в серии забросил Егор Чинахов.

Ранее, в полуфинальном Матче звезд КХЛ, сборная дивизиона Тарасова одержала победу над командой Харламова со счетом 8:6, а сборная дивизиона Боброва одержала крупную победу над командой Чернышева со счетом 7:4.