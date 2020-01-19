Болельщики "Бернли" на матче с "Олимпиакосом". Фото: https://www.instagram.com/burnleyofficial/

Болельщики "Бернли" на матче с "Олимпиакосом". Фото: https://www.instagram.com/burnleyofficial/

В матче 23-го тура английской премьер-лиги «Бернли» дома одержал победу над «Лестером» со счетом 2:1.

В составе гостей единственный мяч забил Харви Барнс с передачи Денниса Прата на 33-й минуте.

У хозяев отличились Крису Вуд на 56-й минуте и Эшли Вествуд на 79-й минуте встречи.

Отметим, на 68-й минуте нападающий «Лестера» Джейми Варди не сумел реализовать пенальти.

После 23 матчей команда Брендана Роджерса идет на третьей строчке в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 45 очков и отставая идущего вторым «Манчестер Сити» на три балла. Команда Шона Дайча занимает 14-ю позицию с 27 очками.

Следующий матч «Лестер» проведет 22 января дома против «Вест Хэма», «Бернли» в этот же день на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».