Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал об условии, при котором его сын подерется с Флойдом Мэйвезером.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, у Флойда Мэйвезера статистика боев 50 побед и ноль поражений, он величайший боксер, который хочет подраться с таким же чемпионом, Хабибом, не проигрывавшим ни одного поединка, однако сейчас у Нурмагомедовых на очереди Тони Фергюсон.

Нурмагомедов-старший подчеркнул, что после того, как Хабиб закончит с Фергюсоном, ему нужно полгода поработать с Ломаченко, и потом будет боксерский бой.

«Мы предлагаем любой день в любом месте, только с одним условием: 11 раундов по боксу и один по смешанным единоборствам, если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксера, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами?», — сказал Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.