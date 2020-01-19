Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин вновь отличился на тренировочном сборе сине-бело-голубых в Катаре.

Видео гола футболиста опубликовано в социальных сетях клуба. На этот раз он получился красивым: Кокорин направил мяч в сетку в падении «ножницами». Первый гол футболист забил несколько дней назад.

Напомним, Кокорин вернулся в состав «Зенита» осенью минувшего года, однако пока не принял участие ни в одном официальном матче. Футболист вышел на свободу по УДО, но не смог присоединиться к «Зениту»в чемпионате России, так как клуб не успел заявить его на сезон. Игрок сможет помочь команде после зимней паузы.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не готов ни продать Кокорина, ни отдать в аренду.