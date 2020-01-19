В финале Матча звезд КХЛ сборная дивизиона Боброва одержала победу в серии буллитов над командой дивизиона Тарасова со счетом 7:6.

В составе дивизиона Боброва дубль оформил Микко Лехтонен, еще по шайбе забросили Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Ткачев и Герман Шапорев.

У дивизиона Тарасова дубль на счету Стефана Да Косты. Также отличились Чэй Геноуэй, Сергей Шмелев, Александр Семин и Кирилл Капризов.

Победный буллит в серии забросил .

Ранее в матче за третье место сборная дивизиона Чернышева одержала победу по буллитам над командой Харламова со счетом 9:8.

Отметим, в полуфинале Матча звезд КХЛ сборная дивизиона Тарасова одержала победу над командой Харламова со счетом 8:6, а сборная дивизиона Боброва одержала крупную победу над командой Чернышева со счетом 7:4.