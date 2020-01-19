Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн раскритиковал украинское ТВ за решение не показывать бой россиянина Алексея Олейника.

Финкельштейн назвал инцидент «политической дуростью». По его мнению, это ненормально.

«Там дебилы какие-то сидят на местах, при чём здесь спорт? Нельзя спорт смешивать с политикой. Олейник с Украины, он у меня начинал, даже в одно время жил у меня в Санкт-Петербурге, я ему тренировки предоставлял в своё время», — рассказал глава М-1, слова которого приводит «Чемпионат».

Финкельштейн заявил, что бой Олейника должны были показать в Украине, несмотря на то, что по национальности боец — украинец. Президент М-1 отметил, что Олейник достоин уважения, а политические взгляды здесь ни при чем.

Отметим, украинский телеканал Setanta Sport не показал поединок россиянина Алексея Олейника против американца Мориса Грина на турнире UFC 246. За день до боя Олейник вышел на взвешивание в футболке с изображением президента России Владимира Путина.