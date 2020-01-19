Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о покупке шлифт-машины и помощи от ФЛГР.

По словам Драчева, проблема с сервисом лыж окончательно еще не решена. Он отметил, что сейчас СБР рассматривает варианты качества шлифт-машины, а в данный момент союз сотрудничает с командой лыжников. Драчев поблагодарил Вяльбе, которая сказала поддержать СБР.

«Возможно, что шлифт-машина приедет к нам в Антерсельву и будет у нас стоять на площадке. Но самое главное, мы подбираем сейчас шлифт-машину, которая нам необходима, то есть ту, которая работает в грузовике на ходу. Когда мы купим свою шлифт-машину? Финансирование есть, но мы должны приобрести именно то, что нам надо», — сказал Драчев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, как в команде обстоят дела со шлифт-машиной и каким образом будет готовиться инвентарь к чемпионату мира в Антхольце.