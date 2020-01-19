Пять российских теннисисток 20 января стартуют в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка России Екатерина Александрова (26) проведет поединок против представительницы Швейцарии Жиль Белен Тайхманн (67). Встреча стартует в 3:00 по московскому времени.

108-я ракетка мира Анна Калинская сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай, находящейся в рейтинге WTA на 41-й строчке. Матч также начнется в 3 часа ночи по московскому времени.

Россиянка Анастасия Потапова (90) сыграет с одной из лучших теннисисток мира, американкой Сереной Уильямс (9). Начало встречи запланировано на 4:30 по московскому времени.

Маргарита Гаспарян (98) встретится с представительницей Греции Марией Саккари, располагающейся в рейтинге WTA на 23-м месте. Матч стартует в 6:30 по московскому времени.

68-я ракетка мира Дарья Касаткина проведет матч против 11-й ракетки Мэдисон Киз из США. Игра также начнется в 6:30.